В Кремле ответили на идею об отмене льготной ипотеки

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Клипарт. Магнитогорск, жилой дом, магнитострой, стройка
Программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% была запущена в мае 2020 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Президенту РФ Владимиру Путину известна позиция Центробанка о том, что в России необходимо сворачивать программу льготной ипотеки со ставкой 6,5%. Однозначного мнения на этот счет в российской власти нет, и вопрос находится в стадии обсуждений, ответил URA.RU во время конференц-колла представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, эта позиция Центробанка известна. Действительно, у ЦБ есть мнение и опасение в связи с тем, что, как считают специалисты ЦБ, это приводит к росту пузыря. Существуют и иные точки зрения. Этот вопрос активно обсуждается у экспертов и в правительстве», — ответил на вопрос URA.RU Дмитрий Песков.

Программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% была запущена в мае 2020 года и действует до июля 2021 года. Президент Путин на совещании с банкирами 1 февраля говорил о том, что льготная ипотека помогла многим семьям решить жилищные проблемы. 3 февраля глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сообщила журналистам, что программу необходимо сворачивать и сохранить только для тех регионов, где наиболее сложная ситуация на рынке жилья. Финансист считает, что повышенный интерес, вызванный низкой ставкой, стимулирует рост цен на жилье.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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