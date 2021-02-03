В Кремле ответили на идею об отмене льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% была запущена в мае 2020 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Президенту РФ Владимиру Путину известна позиция Центробанка о том, что в России необходимо сворачивать программу льготной ипотеки со ставкой 6,5%. Однозначного мнения на этот счет в российской власти нет, и вопрос находится в стадии обсуждений, ответил URA.RU во время конференц-колла представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, эта позиция Центробанка известна. Действительно, у ЦБ есть мнение и опасение в связи с тем, что, как считают специалисты ЦБ, это приводит к росту пузыря. Существуют и иные точки зрения. Этот вопрос активно обсуждается у экспертов и в правительстве», — ответил на вопрос URA.RU Дмитрий Песков.

Программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% была запущена в мае 2020 года и действует до июля 2021 года. Президент Путин на совещании с банкирами 1 февраля говорил о том, что льготная ипотека помогла многим семьям решить жилищные проблемы. 3 февраля глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сообщила журналистам, что программу необходимо сворачивать и сохранить только для тех регионов, где наиболее сложная ситуация на рынке жилья. Финансист считает, что повышенный интерес, вызванный низкой ставкой, стимулирует рост цен на жилье.