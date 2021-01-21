5 регионов, где сбылся тревожный прогноз Путина о ценах на жилье

Строители столкнулись с вызовами после ажиотажного спроса в 2020-м Фото: Илья Московец © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин указал на новый вызов, с которым столкнулись регионы. По стране зафиксирован рост цен на новое жилье, об угрозе которого глава государства предупреждал еще в сентябре. URA.RU узнало, в каких субъектах ситуация наиболее напряженная и почему территории не смогли сами купировать проблему, угрожающую всей экономике.

Начиная совещание по экономическим вопросам, президент Путин призвал участников отдельно обсудить ситуацию на рынке жилой недвижимости. Глава государства напомнил, что перед властями стоит задача к 2030 году выйти на темпы строительства жилья в 120 млн квадратных метров в год, при этом 5 млн семей должны ежегодно улучшать жилищные условия.

Президент сообщил о нарушении баланса на региональных рынках жилья Фото: Kremlin.ru

Для поддержки рынка и строительной отрасли в 2020 году была запущена программа льготной ипотеки по ставке 6,5%. По ней банками уже выданы кредиты почти на триллион рублей. Квартиры на первичном рынке купили 350 тысяч семей. «Вместе с тем в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир, — подчеркнул Путин. — В этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья».

Регионы, в которых произошла тревожная ситуация, президент не назвал. Но в декабрьском исследовании «Российской гильдии риелторов» и базы недвижимости Restat, с которым ознакомилось URA.RU, говорится, что рост цен на новое жилье стал одной из основных тенденций 2020 года. Оно дорожало в крупных городах (исключение — Петропавловск-Камчатский, где в принципе отсутствует рынок новостроек). Среди изученных территорий есть рекордсмены:

Рязань — цены выросли на 37%, средняя цена за квадратный метр составила 54,5 тысячи рублей (губернатор Рязанской области — Николай Любимов);

Краснодар — цены выросли на 30%, средняя цена за квадратный метр составила 70 тысяч рублей (губернатор Краснодарского края — Вениамин Кондратьев);

Йошкар-Ола — цены выросли на 20-30%, средняя цена за квадратный метр составила 45 -50 тысяч рублей (глава республики Марий Эл — Александр Евстифеев);

Иркутск — цены выросли на 24%, средняя цена за квадратный метр составила 81 тысячу рублей (губернатор Иркутской области — Игорь Кобзев);

Санкт-Петербург — цены выросли на 19-22,5% средняя цена за квадратный метр составила 145,4 тысячи рублей (губернатор Санкт-Петербурга — Александр Беглов).

Член правления Рязанской палаты недвижимости Марина Рундаева в разговоре с URA.RU подтвердила статистику, касающуюся Рязани. Причиной роста цен собеседница агентства назвала появление эскроу-счетов, где хранятся средства дольщиков до момента сдачи объекта (в противном случае банк должен вернуть людям деньги).

Цены на новостройки росли почти везде Фото: Денис Моргунов © URA.RU

«Застройщикам теперь приходится брать деньги на строительство в кредит и они закладывают новые расходы в цену квартир — возлагают их на покупателей, — сказала Рундаева URA.RU. — В целом после введения эскроу-счетов в 2019—2020 годах было очень мало заявок на строительство. Застройщики ждут изменений законодательства, чтобы строить на свои деньги, а не брать кредиты. В результате предложений мало, хотя спрос остается тот же. Вот застройщики и повышают цены».

Согласно данным Росстата за январь — сентябрь 2020 года (более свежей статистики пока нет), объемы ввода нового жилья в Рязанской области составляли 76,7% по отношению к 2019 году (включая ИЖС). Об угрозах, которые несут низкие темпы строительства, президент Путин говорил еще в сентябре на заседании президиума Госсовета. Тогда он призывал возводить больше домов «для соблюдения баланса цен на жилье».

Однако в остальных регионах из «антитопа» объемы нового жилья в течение 9 месяцев 2020 года не падали: Краснодарский край — плюс 2,9%, Марий Эл — плюс 8,3%, Иркутская область — плюс 3,1%, Санкт-Петербург — плюс 16,7%. Председатель совета ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской деятельности Константин Апрелев полагает, что к росту цен на новое жилье мог привести ажиотажный спрос на недвижимость в 2020 году (аналитики «Авито-Недвижимости» сообщали, что по итогам третьего квартала годовой спрос на новостройки вырос на 30%).

«Если темпы продаж растут, то почему бы застройщикам не повысить цены?» — объяснил Апрелев.

Президент «Российской гильдии риелторов» Игорь Горский назвал URA.RU четыре главных фактора необычно высокого спроса на новостройки в 2020 году. Один из них — отложенный платежеспосбный спрос. После 2014 года россияне откладывали покупку жилья, ожидая падения цен, но, столкнувшись с новым кризисом, решили больше не тянуть. Также на спрос повлияли: льготная ипотека, снижение доходности депозитов и девальвация рубля (россияне предпочитают вкладывать средства в недвижимость, а не во вклады и ценные бумаги) и, как говорилось ранее, дефицит предложения на рынке.

По итогу повышение цен может оттолкнуть покупателей, что отразится на состоянии строительного рынка, считает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Наталья Залюбовская. «От этого пострадает экономика в целом. Строительство обеспечивает очень длинная цепочка производств, взять те же строительные материалы. А это рабочие места и зарплаты», — сказала Залюбовская. Горский считает, что поддержать темпы строительства сейчас можно, снизив бюрократические барьеры для строителей.

Журналист URA.RU обратился за комментариями в пресс-службы администраций Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Иркутской области, Рязанской области, Марий Эл. Ответ пока не поступил.