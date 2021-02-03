Пхукет готовится открыть границы для россиян. Сроки

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Таиланд, курорт, море берег, тропики, таиланд
Бизнесмены с Пхукета собрались вакцинировать 70% местного населения, чтобы добиться коллективного иммунитета Фото: Алена Полозова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Курортный остров Пхукет в Таиланде рассчитывает открыть границы для привитых от коронавируса туристов в октябре 2021 года. Для этого бизнес-объединения собираются вакцинировать 70% местного населения, при этом не спрашивая разрешения правительства.

«Более десятка бизнес-групп, в том числе Торговая палата Пхукета и Туристическая ассоциация Пхукета, планируют объединить средства для вакцинации 70% населения острова старше 18 лет, не дожидаясь решения правительства», — передает Bloomberg план бизнес-сообщества. Представители туризма уверены, что открыть регион для иностранцев будет безопасно, как только местное население добьется коллективного иммунитета. Для этого предлагается закупать вакцины через частные компании.

Бизнесмены объяснили, что обязательный 14-дневный карантин, который действует в Таиланде сейчас, отпугивает туристов от поездок на азиатский курорт. План туристического сообщества является последней попыткой возродить экономику Таиланда, зависящую от туризма. По правительственной программе вакцинации, коллективный иммунитет ожидается только к 2022 году. Бизнес-сообщества рассчитывает это сделать к октябрю 2021 года.

Международные перелеты были запрещены весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Последние месяцы страны открывают границы, пишет «Федеральное агентство новостей». Эксперты туризма ожидают, что на восстановление отрасли путешествий потребуется несколько лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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