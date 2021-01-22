В Таиланде хотят ввести ковидные туры с вакцинацией и карантином

Стоимость месячной путевки составит пять тысяч долларов Фото: Алена Полозова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Туроператоры Таиланда предложили властям организовать в королевстве туристические пакеты, которые включают в себя вакцинацию от коронавируса, а также двухнедельный карантин. С таким предложением выступил президент Совета по туризму Таиланда Чамнан Срисават.

«После доставки вакцин нам потребуется план развития туризма на второй квартал этого года, чтобы увеличить спрос», — приводит слова Срисавата газета Bangkok Post. Ожидается, что месячная путевка в королевство будет стоить около пяти тысяч долларов, включая расходы на вакцинацию от коронавируса, 14-дневный карантин в альтернативном государственном или местном учреждении.

Свое предложение Срисават объяснил тем, что туристическая сфера Таиланда сильно пострадала во время пандемии и ее восстановление будет зависеть от вакцинации. Поэтому туроператоры могут сотрудничать с медицинскими учреждениями, чтобы предлагать препарат от COVID-19 для иностранных путешественников. «Операторы, связанные с туризмом, не смогут оставаться на плаву, пока массовые программы вакцинации не начнутся во всем мире. Нам все еще необходима финансовая помощь от правительства», — заявил Срисават.

В декабре Таиланд вернул безвизовый режим для туристов из России, однако перед вылетом путешественники должны оформить сертификат о въезде на сайте посольства страны в РФ. Режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом в королевстве продлится до 28 февраля. Также Таиланд закупает 26 миллиона доз «оксфордской вакцины», уточняет сайт argumenti.ru.