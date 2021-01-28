28 января 2021

Турэксперты рассказали, когда восстановится отрасль путешествий

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы полностью восстановиться, туротрасли понадобится минимум 2,5 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Чтобы туристическая отрасль полностью восстановилась, нужно от двух с половиной до четырех лет. Так считают эксперты Всемирной туристской организации.

«Расширенные сценарии на 2021—2024 годы показывают, что для возврата международного туризма к уровням 2019 года может потребоваться от двух с половиной до четырех лет», — говорится в исследовании, опубликованном на сайте организации. В быстрое восстановление туротрасли не верит большинство опрошенных экспертов: 43% респондентов считают, что отрасль станет нормально функционировать к 2023 году, 41% рассчитывает на 2024 год или даже позже.

Представители туризма России, однако, не считают, год пандемии коронавируса и закрытие границ были катастрофичны для отрасли. В Альянсе туристических агентств уверены, что туроператоры, чьим основным способом заработка был международный туризм, смогли перестроиться на внутренние направления. В частности, в России были разработаны полетные, экскурсионные программы и программы отдыха, пишет RT.

Уже весной станет известно, что ожидает сферу туризма в ближайшее время. Глава российского подразделения туристической компании TUI Тарас Демура пояснил, что к 1 марта появится информация о том, будут ли туроператоры продавать путевки на лето. Все зависит от вакцинации населения, сказал он.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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