Россия возобновляет полеты в Азербайджан и Армению

Самолеты из России начнут летать в эти страны с 15 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией. Такая информация указана в распоряжении на сайте правительства РФ.

«Принято решение возобновить авиасообщение с Азербайджаном и Арменией», — говорится в сообщении. Самолеты из России начнут летать в эти страны с 15 февраля, пишет агентство Nation News. Будут выполняться по два рейса в неделю между Москвой и Баку, по четыре — между Москвой и Ереваном, напоминает RT.

В скором времени Россия также возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией. «С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск — Москва — Минск», — сообщается на сайте правительства. Помимо этого, число авиарейсов по маршруту «Москва — Минск» увеличится с 3 до 5 в неделю.

Эксперты ожидают скорого открытия границ с Испанией и Кипром. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что ситуация с коронавирусом становится лучше, поэтому к июню 2021 года возобновится сообщение еще с несколькими странами Евросоюза.