Российский союз туриндустрии: две страны ЕС откроют границы с РФ

Испания и Кипр прорабатывает вопрос открытия границ для туристов к летнему сезону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Испания и Кипр могут открыть прямые рейсы для российских туристов. Таким прогнозом с URA.RU поделился вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Вполне возможно, что к сезону, к июню, помимо Турции, откроются для нас, конечно по регламенту с особым порядком, и страны Средиземноморья. Заявляют об этом власти Испании, власти Греции. Кипр говорит о том, что в будущем он будет готов», — рассказал URA.RU Барзыкин. По его словам, Испания будет готова вернуть прямое авиасообщение с Россией, так как эпидемиологическая обстановка в РФ выглядит лучше, чем в других европейских странах.

Также Барзыкин раскрыл, что в дальнейшем могут быть расширено число маршрутов в Египет. «Поехала [правительственная] комиссия в Шарм-эш-Шейх и Хургаду очередная. По Египту, куда регулярка летает у нас в Каир, но именно комиссия вылетела туда. И все у нас надежды смотрят в эту сторону. Но пока информации по работе этой комиссии у меня нет», — отметил он.

В ближайшее время позитивных новостей следует ждать из Доминиканы и Туниса, считает эксперт Общественной палаты России по туризму Роман Бобылев. «На мой взгляд из чего-то реального в ближайшее время, в исчислении месяцами, если ситуация не поменяется, то стоит ожидать какой-то позитив по Доминикане, по вьетнамскому направлению, возможно Тунис. Во всяком случае, мы ждем какую-то положительную динамику, и расширение возможностей Египта по приему россиян», — выразил свое мнение в разговоре с URA.RU Бобылев.

На 1 февраля РФ возобновила авиасообщение с 19 странами: Мальдивы, Египет, Турция, ОАЭ, Сейшельские Острова, Танзания, Швейцария, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Япония, Вьетнам, Куба, Индия, Эфиопия, Катар и Финляндия. Также стало известно, что с 8 февраля аэропорты Екатеринбурга и Перми возобновляют международные перелеты. Также с 8 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром, пишет RT.