В Сирии погиб тюменец, который мог работать на ЧВК «Вагнера»

Денис Туманин работал на одну из частных военных компаний Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сирии погиб тюменец Алексей Туманин, который мог работать на одну из частных военных компаний. Об этом сообщает ProSvet News. По данным источника агентства, речь может идти о ЧВК «Группа Вагнера».

«Алексей Туманин „Туман“ 23.04.1989 из Тюмени. Ликвидирован в Сирии 05.01.2021», — сообщает ProSvet News.

По данным источника агентства, знакомого с ситуацией, Туманин мог работать на ЧВК «Группа Вагнера». «Группа Вагнера» работает в Сирии. Туда набирают людей со всей страны. В том числе, из Тюмени. Поименный состав бригад держится в строгой тайне. Но теоретически, Туманин мог работать на эту ЧВК», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

В региональное управления Следственного комитета по Тюменской области направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в Министерство обороны РФ. Ранее URA.RU писало о том, что в начале января террористы ИГ (организация запрещена в РФ) активизировались в Сирии на фоне сообщений о выводе бойцов российской частной военной компании «ЧВК Вагнера» из восточной части страны.