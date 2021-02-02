Бизнесмены Кургана спорят из-за уголовного дела главы Росреестра

Начальник Росреестра в Кургане Олег Молчанов подозревается в коррупционном преступлении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Арест главы курганского Росреестра Олега Молчанова

Представители строительного бизнеса в Кургане спорят из-за уголовного дела начальника Росреестра Олега Молчанова. Его арестовали по подозрению в коррупционных преступлениях, связанных с арендой здания. Застройщики полагают, что на сумму, которую ведомство платило за аренду, можно было построить отдельное здание. Но с этим мнением согласны не все. Об этом они рассказали URA.RU

Управление арендует у бизнесмена здание за 80,7 млн рублей (на 3 года). Застройщик Владлен Воробейчик считает, что в Кургане за эти деньги здание площадью 4 тысяч кв. м, с учетом расходов на наружные сети и благоустройство, не построить. «Цена получается 20 тысяч за квадратный метр. Даже без внутренней отделки, это не реально. Если покупать старое здание и реконструировать его, то нужна 100% замена инженерных сетей и демонтаж, расчистка отделки. А также всегда встаёт вопрос о замене окон, кровли и утепления фасадов», — отметил застройщик.

Другой бизнесмен, не пожелавший быть названным, уверен, что за 80 млн рублей реально построить здание. «Мэрия для этих целей обычно предоставляет землю бесплатно. Можно возвести аналогичное здание, которое сейчас арендуется за 27 млн рублей в год», — поделился мнением застройщик.

За 12 лет управление направило на аренду около 250 млн рублей (до 2019 года аренда была ниже). При этом в Кургане можно было купить здания даже за 40 млн рублей. «Недавно продавалось заводоуправление „Кургансельмаш“ вместе с цехами. Там и парковка большая, и рядом МФЦ. В продаже были здания на КЗКТ, ряд объектов на „Синтезе“. Продавалось здание на Автозаводской, 5, где была кадастровая палата», — перечислил предприниматель.

Молчанова задержали в Кургане 29 января после обысков в здании управления Росреестра по Курганской области. Он подозревается в махинациях с премиями сотрудников. Вопросы следователей есть и по аренде здания.