Губернатор ЯНАО начал тотальную проверку мэров

Дмитрий Артюхов вызовет каждого мэра на персональную беседу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глав городов и районов ЯНАО ждет большой разговор с губернатором Дмитрием Артюховым. Мэров по одному вызывают в правительство с докладом о проделанной работе за 2020 год. В кабинете у Артюхова уже побывали два градоначальника, теперь эта участь ждет всех остальных мэров, сообщил источник URA.RU.

«Артюхов уже говорил с главами Муравленко и Губкинского [Еленой Молдован и Андреем Гараниным]. Пока больше ни с кем не встречался, но планирует провести встречи со всеми», — сообщил URA.RU источник, знакомый с деталями разговоров. Сейчас, по его словам, идет согласование следующего визитера губернатора. Кто им станет, будет зависеть от рабочего графика Артюхова.

Елена Молдован подтвердила, что на днях встречалась с губернатором в Салехарде. «Дмитрий Андреевич принял наш доклад о выполненных задачах, обсудили планы на этот год», — рассказала глава Муравленко. По ее словам, Артюхов поддержал планы мэрии по переселению молодых семей в новые дома и реконструкции дорог города.

Артюхов традиционно проводит встречи с главами всех муниципалитетов в начале года, пояснили URA.RU в пресс-службе губернатора ЯНАО. «На встречах комплексно оцениваются итоги работы в предыдущем году, выполнение поручений и формируются задачи на предстоящий период. Встречи проходят в рабочем формате. График формируется постепенно, с учетом командировок главы региона», — сказали в пресс-службе губернатора.

Последний раз Артюхов вызывал мэров на ковер в конце 2020 года. После ежегодной прямой линии, прошедшей 20 декабря, губернатор решил задать главам самые острые вопросы от населения. Совещание прошло в закрытом формате.