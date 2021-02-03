Еврокомиссия согласна применять вакцину «Спутник V» на Западе. Условия

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, ампула, спутник, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, гам ковид вак
Россия должна предоставить полную прозрачность документов вакцины Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса «Спутник V» будет применяться в странах Евросоюза, если Россия обнародует все документы, связанные с препаратом. Такое заявление на ежедневном брифинге для прессы сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Если российские производители откроют доступ к своим отчетам и продемонстрируют полную прозрачность, обнародуют все данные, тогда они получат разрешение выйти на европейский рынок», — приводит «Ридус» ее слова.

Ранее западные ученые в научном медицинском журнале Великобритании Lancet опубликовали результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V». Согласно результатам исследования, препарат на 91,6% эффективен против COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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