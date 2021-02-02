02 февраля 2021
01 февраля 2021

Сотрудники ФСБ пришли в пермское министерство

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков в суде. Екатеринбург, фсб, конвой
Обследование проводилось в министерстве территориальной безопасности Пермского края и миграционном центре Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники пермского УФСБ провели оперативные мероприятия в министерстве территориальной безопасности региона и краевом миграционном центре, сообщил URA.RU источник в администрации губернатора. Силовиков интересовала документация, часть которой хранится в кабинете замминистра Игоря Гончарова.

«Мы оказываем [ФСБ] содействие в проведении мероприятий [в министерстве]», — сообщил URA.RU инсайдер. В пресс-службе УФСБ подтвердили информацию о визите сотрудников в министерство и центр. Там уточнили, что в рамках проверочных мероприятий проводилось обследование.

Поводом для проведения мероприятий сотрудниками ФСБ стала информация о возможном хищении пяти миллионов рублей под видом выполнения госконтрактов, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Издание пишет, что за неделю до визита силовиков уволился директор миграционного центра Андрей Шилоносов. В пресс-службе администрации губернатора, министерства и в приемной центра на звонки URA.RU не ответили.

Гончаров при экс-губернаторе Максиме Решетникове возглавлял минтербез. Он был и. о. министра сразу после отставки Андрея Ковтуна, которого осудили за мошенничество.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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