Сотрудники ФСБ пришли в пермское министерство

Сотрудники пермского УФСБ провели оперативные мероприятия в министерстве территориальной безопасности региона и краевом миграционном центре, сообщил URA.RU источник в администрации губернатора. Силовиков интересовала документация, часть которой хранится в кабинете замминистра Игоря Гончарова.
«Мы оказываем [ФСБ] содействие в проведении мероприятий [в министерстве]», — сообщил URA.RU инсайдер. В пресс-службе УФСБ подтвердили информацию о визите сотрудников в министерство и центр. Там уточнили, что в рамках проверочных мероприятий проводилось обследование.
Поводом для проведения мероприятий сотрудниками ФСБ стала информация о возможном хищении пяти миллионов рублей под видом выполнения госконтрактов, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Издание пишет, что за неделю до визита силовиков уволился директор миграционного центра Андрей Шилоносов. В пресс-службе администрации губернатора, министерства и в приемной центра на звонки URA.RU не ответили.
Гончаров при экс-губернаторе Максиме Решетникове возглавлял минтербез. Он был и. о. министра сразу после отставки Андрея Ковтуна, которого осудили за мошенничество.
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