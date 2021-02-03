Подмосковные чиновники отменили себе премии из-за гнева жителей

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Общая сумма премий чиновникам - 140 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В подмосковном городе Химки чиновники горадминистрации отменили выплату премий, которые они назначили себе ранее. Информацией об этом поделился представитель совета депутатов Андрей Бессонов.

«Председатель совета Дряннов предложил отменить премии. Поскольку у нас большинство в совете голосует так, как скажет председатель, они единогласно проголосовали за отмену», — сказал он. Его слова приводит агентство «Ридус».

Премии депутатам составляли 25 их месячных окладов (общая сумма — 140 млн рублей) и были отменены из-за возмущения местных жителей и печати материалов в средствах массовой информации. В итоге в ситуацию вмешался председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, который раскритиковал совет депутатов за денежные выплаты и посоветовал потратить деньги на социальные нужды, пояснил Андрей Бессонов.

После публикаций СМИ в другом российском городе — Богдановиче — муниципальное учреждение «Центр современной культурной среды» ждет проверок городской администрации. Причина — в завышении директорам учреждения надбавок и премий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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