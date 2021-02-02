Дочь челябинского экс-министра арестовали за спор с полицейским

Администратору чата челябинского штаба Навального Марии Макаровой предстоит провести 8 суток в ИВС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочь экс-министра культуры Челябинской области Владимира Макарова, администратор чата регионального штаба сторонников блогера Алексея Навального, арестована на 8 суток за неповиновение полиции. Об этом сообщил URA.RU ее адвокат Евгений Абрамовских. Новый приговор она выслушала, отбыв арест за организацию несогласованных акций в Челябинске.

«Центральный районный суд Челябинска признал Марию виновной по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Суд вынес решение об административном аресте на 8 суток. Мы будем обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. Мы будем обжаловать это решение в вышестоящей инстанции», — пояснил Абрамовских. По словам его подзащитной, полицейский-оперативник потребовал от нее проехать в райотдел, когда Макарова вышла из стоматологической клиники со своей мамой. Когда после спора она согласилась проехать в полицию вместе с матерью, то получила отказ.

23 и 24 февраля в Челябинске состоялись не согласованные с властями акции сторонников Навального, которые протестовали против его ареста за нарушение условий исполнительного срока по делу «Ив Роше». По итогам Центральный райсуд Челябинска рассмотрел 17 дел: семь человек приговорили к административному аресту, пятеро оштрафовано, еще четыре дела переданы в другие суды города. Еще семь дел находятся в производстве.