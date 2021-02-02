Ключевой пост в свердловском правительстве вакантен с декабря 2020-го Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министерство финансов РФ не согласовало замглавы свердловского минфина Владимира Поливьянова на пост руководителя ведомства, сообщил источник URA.RU в региональном кабмине. По этой причине, утверждает инсайдер, новым министром финансов Свердловской области станет Александр Старков, который с конца декабря 2020-го работает в статусе и. о.

«Изначально предполагалось, что, хоть и. о. и является Старков, министром все-таки станет Поливьянов. Галина Максимовна [Кулаченко, экс-министр] готовила его на свое место. Но Минфин не согласовал. А по Старкову дано одобрение», — поделился инсайдер. При этом в пресс-службе регионального министерства URA.RU заявили, что о согласовании кандидатуры Поливьянова «вообще речи не было в Минфине РФ», а Старков пока не ездил на разговор в столицу.

Замминистра Владимир Поливьянов в свердловском минфине курирует отделы прогнозирования и администрирования доходов, а также финансового анализа и мобилизации доходов бюджета. А Александр Старков, который до отставки Кулаченко так же работал ее заместителем, отвечал за работу отдела автоматизации бюджетного процесса, отдела обслуживания лицевых счетов и отдела учета бюджетных обязательств.

Замгубернатора Галина Кулаченко, возглавлявшая свердловский минфин с 2012 года, ушла в отставку в декабре. Ее преемника должен согласовать не только Минфин РФ, но и заксобрание.