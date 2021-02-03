В продаже появился мобильник-конструктор с дисковым набором. Фото

03 февраля 2021 в 20:39 Размер текста - 17 +

Создатель мобильника с дисковым набором призналась, что ее раздражают сенсорные экраны смартфонов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мобильный телефон Rotary с дисковым номеронабирателем, придуманный инженером Жюстин Хаупт, стал доступен для предварительного заказа. Автор необычного гаджета лично создает каждый комплект по цене от 390 долларов. «Сейчас я принимаю предварительные заказы на эту новую версию, поставки которой я планирую начать до лета 2021 года. Обратите внимание, что эти предварительные заказы финансируют производство телефона», — приводит Geeky-gadgets слова Хаупт. По ее словам, каждый комплект телефона с дисковым набором она создает сама с помощью 3D-принтера и программы для робототехников Arduino. Покупатели сами должны собрать телефон с помощью отвертки и пинцета. Дисковый мобильник имеет два дисплея, разъемы для SIM-карты, карты памяти MicroSD, гарнитуры, USB и микрофон. Также гаджет поддерживает интернет-подключение 4G, 3G и 2G. Хаупт представила свое изобретение на YouTube в начале 2020 года. Зрителям настолько понравился уникальный гаджет, что они попросили женщину открыть продажи. Сама Хаупт объясняет: она создала такой телефон, чтобы доказать, что он может быть комфортнее смартфонов. «Это желание показать, что можно получить идеально удобный телефон, у которого нет сенсорного экрана, как я могу себе представить, и который в некотором смысле может быть более функциональным», — объяснила задумку Хаупт и подчеркнула, что ее раздражает «мир сенсорных экранов». Ранее российские инженеры предупредили о росте цен на смартфоны, планшеты и другую электронику. Объясняют это общемировым дефицитом полупроводниковых микросхем. Ожидается, что электроника подорожает на 50%, уточняют « Дни.ру ». Покупатели должны будут сами собрать телефон из набора Фото: geeky-gadgets У телефона есть доступ в интернет, разъемы для SIM-карты, карты памяти MicroSD, гарнитуры, USB Фото: geeky-gadgets Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.