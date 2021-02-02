Сотруднице штаба Навального в Екатеринбурге сократили срок ареста

В суде Виктория Райх сказала, что нет сведений о ее причастности к штабу Алексея Навального Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сотруднице штаба блогера Алексея Навального в Екатеринбурге Виктории Райх снизили срок административного ареста за организацию несанкционированной акции. Свердловский областной суд 3 февраля рассмотрел жалобу адвоката задержанной на водворение в спецприемник. Об этом URA.RU рассказал защитник активистки Федор Акчермышев.

По словам адвоката, Железнодорожный суд в своем постановлении неверно указал срок исчисления ареста. «Судья посчитал <…> не с момента фактического задержания [у дома Райх], а после составления протокола о доставлении в отдел полиции», — пояснил Акчермышев. Таким образом, в апелляции срок ареста получился более ранним — не с 17:45, а с 10:29 29 января. Все остальное суд оставил в силе, не учел состояние здоровья Райх, препятствующего аресту, отказал в проведении портретной и фоноскопических экспертиз.

Также Акчермышев отметил, что после оглашения решения в Железнодорожном суде полицейские в штатском оформили еще один протокол на Райх — за неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). «Ее могут снова встретить у спецприемника и сразу задержать, как только она выйдет после отбытия предыдущего ареста», — сказал адвокат. В материалах дела сотрудники МВД указали, что Райх плевалась в них, пинала сиденье в автомобиле.

Полицейские в гражданской одежде ждали решения суда, чтобы оформить протокол о неповиновении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Виктория Райх была задержана утром 29 января в Екатеринбурге сотрудниками антиэкстремистского подразделения свердловского главка МВД. В день несогласованного шествия 31 января полиция задержала экс-главу штаба Навального Ирину Норман. На следующий день суд арестовал ее на 10 суток.

Поводом для акций по всей стране стал арест Навального за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше», а также его расследование о «дворце» в Геленджике. Видео на YouTube, по данным платформы, посмотрели более 100 млн раз, по другим сведениям — только три миллиона. Бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января заявил, что является собственником комплекса строений, показанного в фильме.