Арестована экс-глава штаба Навального в Екатеринбурге

Ирину Норман признали виновной в организации несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального 31 января Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Экс-глава штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Ирина Норман арестована на 10 суток. Ее признали виновной в организации несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального 31 января. Решение вынес судья Ленинского районного суда Екатеринбурга, сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Суд постановил признать Норман виновной в совершении административного правонарушения предусмотренного статьей КоАП РФ „Нарушение порядка организации массового мероприятия“ и назначить наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — решила судья Юлия Лобанова.

Адвокат Норман отметил, что в оформлении протокола об административном нарушении подзащитной были допущены ошибки и грубые нарушения. Суд не согласился с доводами адвоката о том, что доказательства в деле не подтверждают причастность Норман к правонарушению. Суд отметил, что кроме ареста другие наказания не исполнят цели по исправлению привлекаемого.

Численность несогласованной акции в Екатеринбурге 31 января, которую разогнал ОМОН, составила, по данным МВД, до двух тысяч человек, по данным МОБа — 2,3 тысячи, а по оценке депутата гордумы Константина Киселева — более 10 тысяч. Неделю назад, 23 января, власти говорили о трех тысячах горожан, вышедших на улицу. По итогам той акции были задержаны более 20 человек. Троим из них — главе местного штаба Навального Алексею Гресько, члену штаба Виктории Райх и Евгению Механцеву — назначили от четырех до десяти суток административного ареста.

Поводом для организации несанкционированных протестов по всей стране считаются арест Навального за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше», а также его расследование о «дворце» в Геленджике. Видео на YouTube, по данным платформы, посмотрели более 100 млн раз, по другим сведениям — только три миллиона. Бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января заявил, что является собственником комплекса строений, показанного в фильме.