Экс-глава Кургана ушел из мэрии Екатеринбурга

Павел Кожевников пришел в мэрию Екатеринбурга в июне 2020-го Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший мэр Кургана Павел Кожевников покинул администрацию Екатеринбурга, где он работал советником градоначальника, сообщил источник URA.RU и подтвердили в пресс-службе «серого дома». Отставка Кожевникова, уточняет инсайдер, произошла около двух недель назад — в одно время с уходом из мэрии бывшего первого вице-мэра, а ныне врио главы Среднеуральска Александра Ковальчика.

«Кожевников написал заявление об уходе по собственному желанию», — поделился источник, не уточнив, каким будет следующее место работы чиновника. По предположению другого источника, Кожевников может занять пост в руководстве одного из свердловских городов. Сам Кожевников на момент публикации был недоступен для комментариев. Он был назначен советником мэра в июне 2020 года, когда городом руководил Александр Высокинский (сейчас первый замгубернатора).

С декабря 2012 по сентябрь 2014 годов Кожевников возглавлял Курган, с 2009 года он был депутатом гордумы Кургана. Также в его послужном списке — посты исполнительного директора «Центральных коммунальных электросетей», технического директора одного из структурных подразделений «Районных электрических сетей», гендиректора «Курганводоканала».

Вместе с Кожевниковым администрацию Екатеринбурга в связи со сменой власти в городе покинул другой советник мэра — Александр Григорьев, экс-подводник. Как и писало URA.RU, Григорьев устроился советником Высокинского в областном кабмине.