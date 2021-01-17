Источник: подводника из мэрии Екатеринбурга ждут в правительстве

Александр Григорьев работает в мэрии Екатеринбурга с июля 2020 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Советник мэра Екатеринбурга, бывший замкомандира второго экипажа атомного подводного крейсера «Екатеринбург» Александр Григорьев может продолжить работу в свердловском правительстве. Как сообщает источник URA.RU, вопрос с переходом Григорьева в кабмин прорабатывает экс-глава города, врио первого замгубернатора Александр Высокинский.

Григорьев считается креатурой Высокинского — именно экс-мэр привел его в горадминистрацию в июле 2020 года, объясняет инсайдер. «Очевидно, что [врио мэра Алексей] Орлов не заинтересован в Григорьеве. Поэтому Григорьев, вероятно, в скором времени получит должность советника Высокинского или займет какое-то другое место в областной власти. Этот вопрос прорабатывается», — описал ситуацию источник в резиденции губернатора.

Сам Григорьев заявил URA.RU, что «не комментирует слухи». «Когда что-то произойдет, из официальных источников все узнаете», — сказал Григорьев. На сайте горадминистрации указано, что Григорьев является советником мэра «по особым поручениям».

Александр Высокинский покинул мэрию Екатеринбурга 22 декабря. Сейчас он исполняет обязанности первого замглавы региона — пока Заксобрание не утвердит его в этой должности. С начала января «серый дом» уже покинули несколько представителей команды Высокинского, у которых нет общих планов с новым градоначальником Алексеем Орловым. Это экс-первый вице-мэр Александр Ковальчик (скоро возглавит Среднеуральск), вице-мэр по СМИ Екатерина Куземка и вице-мэр по финансам Марина Андрусь (должна стать советницей Высокинского).