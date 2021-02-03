В Госдуме предложили регистрировать блогеров как СМИ

В Государственной думе хотят ввести добровольную регистрацию блогеров в качестве средств массовой информации. С такой инициативой выступил член комитета по информполитике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.
«Суть моего предложения — инициировать обсуждение этой важной темы, чтобы в итоге создать работающий механизм легализации блогов в качестве СМИ. Механизм должен быть простой и добровольный», — написал он в своем telegram-канале.
Для блогеров это может быть полезно, считает парламентарий. Придется платить налоги и заниматься проверкой фактов до выхода материала. Зато облегчилась бы работа с государственными организациями: на запросы СМИ чиновники обязаны отвечать в жесткие сроки, рассказал он.
Ранее федеральные власти хотели контролировать всех блогеров и соцсети с блогхостингами. В 2014 году в Госдуму была выдвинута инициатива о создании единого реестра блогеров с суточной аудиторией более 3 тысяч пользователей. Однако в 2017 году этот эксперимент признали неудачным, пишут «Дни.ру». Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что поддерживает отмену реестра блогеров. После этого президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий доступ к анонимайзерам. Этот же документ предполагал отмену реестра блогеров.
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