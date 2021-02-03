TikTok объявил войну фейкам

Социальная сеть TikTok запустила новую функцию, которая поможет бороться с недостоверной информацией. На видео появятся отметки о достоверности контента. Об этом заявил представители соцсети.
«Сначала пользователь увидит уведомление на видео, если контент уже рассмотрели, но не смогли подтвердить. Автор видео также получит уведомление. Если пользователи намереваются поделиться помеченным видео, они увидят напоминание о том, что видео было помечено как неподтвержденный контент», — цитирует сообщение TikTok телеканал 360.
В настоящее время соцсеть отправляет видео на проверку экспертам, которые устанавливают достоверность данных. Если подтверждается, что ролик фейковый, его удаляют с платформы. Представители соцсети подчеркнули, что при тестировании функции число репостов видео с неподтвержденным контентом уменьшилось почти на четверть. Новая функция начнет работать во всем мире в течение нескольких недель.
В Госдуме уже положительно оценили нововведение. Глава комитета по информполитике Александр Хинштейн отметил, что это функция вписывается в идеологию ранее принятого в России законопроекта. «Я считаю, что это, безусловно, хороший сигнал. Желание социальной сети самостоятельно маркировать контент как непроверенный мы расцениваем как позитивную реакцию на принятие новых требований закона, в соответствии с которым соцсети должны заниматься самоочищением», — цитирует Хинштейна РИА «Новости».
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