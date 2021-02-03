«Ъ» сообщил о неожиданной отставке в пермском правительстве

Пермское правительство может покинуть глава минсельхоза Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Глава минсельхоза Пермского края Оксана Бреднева может покинуть пост. Вероятная отставка обусловлена личными причинами.

«Это ее личное решение, никак не связанное с эффективностью исполнения своих обязанностей», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к региональному правительству. Отмечается, что сама Бреднева от комментариев отказалась, в пресс-службе министерства пообещали уточнить информацию и ответить позже.

Оксана Бреднева была назначена на должность ио главы министерства в июне 2019 года, она сменила Александра Козюкова, который в конце мая 2019-го возглавил управление Россельхознадзора по Пермскому краю. В сентябре экс-губернатор региона Максим Решетников окончательно утвердил Бредневу в качестве министра. До прихода на госслужбу она работала в бизнес-структурах. Возглавляла УК «Гипсополимер», ООО «Мясокомбинат „Кунгурский“» и другие компании. По итогам 2019 года Бреднева стала самым богатым министром Пермского края. Она показала доход более 28 млн рублей.