Лев Лещенко признался, что слушает Клаву Коку и Оксимирона

Лев Лещенко знаком с творчеством Клавы Коки и Оксимирона Фото: Илья Московец © URA.RU

Народный артист РФ Лев Лещенко знаком с творчеством певицы Клавы Коки и рэпера Оксимирона (Мирона Федорова). Он слушает их песни, чтобы быть в тренде. Об этом Лещенко заявил в эфире программы «Легенда» канала RTVI.

«Я и почитал, и посмотрел — могу про Моргенштерна что-то рассказать или про того же самого Оксимирона или про Гречку, или про Клаву, послушал их… Я понимаю, что это мне необходимо как учителю. Меня иногда спрашивают журналисты: „Как вы относитесь к этой музыке?“ — я должен быть в материале. Я стараюсь держать в фокусе внимания такие вещи, которые мне, как профессионалу, необходимы», — заявил артист.

При этом Лещенко назвал современных представителей шоу-бизнеса скороспелыми продуктами. Они быстро становятся популярными, но потом куда-то растворяются. «Я имею в виду того же Моргенштерна, ту же Бузову. Я иногда задавал вопрос людям, которые работают в индустрии шоу-бизнеса и телевидения: „А кто это? Вот она певица, или танцовщица, или она поэтесса, или композитор?“ „Нет, — говорят, — это медиалицо“, понимаете? Значит, сейчас появился новый символ или обозначение — медиалицо», — отметил Народный артист.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин обвинил Моргенштерна и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в уродовании молодежи. По его мнению, музыканты демонстрируют неуважение к своей профессии и делают все, чтобы «хайповать». Он напомнил, что в РФ есть закон, наказывающий за нецензурную брань во время публичных выступлений, однако до сих пор еще ни одного артиста не оштрафовали за мат. Также творчество Моргенштерна раскритиковала бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина.