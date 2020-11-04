Моргенштерна и Шнурова обвинили в уродовании молодежи

Продюсер Иосиф Пригожин недоволен тем, что со сцены звучит нецензурная лексика Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн пагубно влияют на молодежь, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, музыканты демонстрируют неуважение к своей профессии и делают все, чтобы «хайповать».

«Сегодня каждая кухарка-доярка может позволить себе выйти на сцену и петь. Раньше сцена была храмом для артистов. Они не позволяли себе плевать на сцене, ругаться матом», — заявил Пригожин в интервью с радиостанцией «Говорит Москва».

Продюсер считает, что хайп, который можно наблюдать на российской сцене в последнее время, связан с безнаказанностью. Он напомнил, что в РФ есть закон, наказывающий за нецензурную брань во время публичных выступлений, однако до сих пор еще ни одного артиста не оштрафовали за мат.

«Вот вам поколение, которое уродует нашу молодежь. Если вам нравится купаться в славе Моргенштерна и в том, что он ругается матом, штаны снимает — пожалуйста… Все хайпуют, вот и существует этот обмен блевотины», — заявил Пригожин, не забыв привести в пример и творчество Сергея Шнурова. Он отметил, что нынешнее поколение исполнителей не создает музыку, а перерабатывают и миксует ее, а потому «не имеет много общего с теми исполнителями, которые придерживаются взглядов на музыку как на искусство».

Ранее бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина раскритиковала деятельность рэпера Моргенштерна. «Мне не очень нравится то, что он делает с точки зрения музыкального формата, но по-моему ему и самому не нравится. Мне нравится его душевное состояние, то, как он говорит. Он прикольный чел, не музыкант», — отметила певица.