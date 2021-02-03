Суд разрешил россиянину получать две пенсии одновременно

Конституционный суд РФ определил, что участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в статусе военнообязанных, получившие в результате инвалидность, имеют право на получение двух пенсий — по старости и по инвалидности. Такое решение было принято после дела ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС Алексея Подвязникова.
«Подвязников, будучи призванным на военные сборы, принимал участие в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. В 2018 году заявителю была установлена инвалидность II группы по заболеванию, связанному с катастрофой на Чернобыльской АЭС. Подвязников полагал, что он вправе получать одновременно две пенсии — по старости и по инвалидности», — говорится в сообщении пресс-службы КС РФ. Однако в пенсионном фонде в получении двух пенсий сразу ликвидатору отказали, ссылаясь на то, что этим правом могут воспользоваться лишь те, у кого причиной инвалидности стала военная травма.
В своей позиции КС РФ подчеркнул, что право на одновременное получение двух пенсий отдельными категориями граждан непосредственно в Конституции РФ не закреплено и представляет собой социальную льготу. «В частности, пенсии по инвалидности и страховые пенсии по старости предоставляются военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, что обусловлено признанием общества их заслуг по защите Отечества», — сообщили в суде. Там отметили, что военнообязанные-ликвидаторы последствий чернобыльской катастрофы, как и военнослужащие, исполняли обязанности военной службы. В суде уточнили, что нормы не предполагают отказа в предоставлении Подвязникову двух пенсий.
Ранее председатель партии «Справедливая России» Сергей Миронов заявил, что индексация пенсий должна затрагивать всех без исключения россиян, без деления их на категории. Тем временем, правительство РФ подготовило и направило в Кремль предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров, пишет RT.
Подписывайтесь на URA.RU в