В Госдуме потребовали платить пенсии, согласно Конституции

Сергей Миронов отметил, что разделение пенсионеров на категории не прописано в Конституции страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Индексация пенсий должна затрагивать всех без исключения россиян, без деления их на категории. Об этом заявил председатель партии «Справедливая России» Сергей Миронов. Депутат подчеркнул, что градация пенсионеров не прописана в Конституции страны.

«Хватит уже хлопать пенсионеров по карманам и делить на категории — неработающие, там-то работающие, столько-то зарабатывающие. Если человек доработал до пенсии, государство не должно волновать, где и как он работает дальше, сколько получает», — приводит словам Миронова пресс-центр партии. Депутат подчеркнул, что градация пенсионеров не прописана в Конституции страны.

Ранее Минтруда РФ направило в правительство страны свои предложения по индексации выплат работающим пенсионерам. По мнению Миронова, предложения ведомства могут являться очередными вариантами «недоиндексации», при которых повышение пенсий будет зависеть от неких условий, в числе которых уровень доходов и сфера деятельности.