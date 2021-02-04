Журналист Красовский: те, кто отлынивают от вакцины — дезертиры

Антон Красовский назвал плюсы принудительной вакцинации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Журналист Антон Красовский считает, что тех, кто отказывается вакцинироваться от коронавируса, нужно признать дезертирами. Об он этом заявил в эфире программы Антонимы на RT.

«Мы обязаны обеспечить поголовную, безоговорочную вакцинацию. Всех 146 миллионов человек, проживающих в России. А кто будет отлынивать — дезертир. А с дезертирами на войне разговор короткий», — сказал Красовский. Он отметил, что с помощью принудительной вакцинации удалось победить оспу и практически избавиться от полиомиелита. Журналист подчеркнул, что кори тоже не было, пока «медики не стали интересоваться мнением неграмотных, агрессивных идиотов», что привело к гибели тысяч людей.

Главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева напомнила, что в первую очередь вакцинироваться должны люди пожилого возраста, так как тяжело переносят инфекцию, пишет « Утро.ру ». Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев объяснил, что пациенту могут отказать в прививке. Это может произойти из-за осложнений после перенесенного коронавируса или других заболеваний.