Журналист Красовский: те, кто отлынивают от вакцины — дезертиры

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Интервью с Антоном Красовским. Москва, красовский антон
Антон Красовский назвал плюсы принудительной вакцинации Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Журналист Антон Красовский считает, что тех, кто отказывается вакцинироваться от коронавируса, нужно признать дезертирами. Об он этом заявил в эфире программы Антонимы на RT.

«Мы обязаны обеспечить поголовную, безоговорочную вакцинацию. Всех 146 миллионов человек, проживающих в России. А кто будет отлынивать — дезертир. А с дезертирами на войне разговор короткий», — сказал Красовский. Он отметил, что с помощью принудительной вакцинации удалось победить оспу и практически избавиться от полиомиелита. Журналист подчеркнул, что кори тоже не было, пока «медики не стали интересоваться мнением неграмотных, агрессивных идиотов», что привело к гибели тысяч людей.

Главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева напомнила, что в первую очередь вакцинироваться должны люди пожилого возраста, так как тяжело переносят инфекцию, пишет «Утро.ру». Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев объяснил, что пациенту могут отказать в прививке. Это может произойти из-за осложнений после перенесенного коронавируса или других заболеваний.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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