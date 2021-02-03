Скандал в тюменском МЧС закончился увольнением начальства

В Тюменской области без работы останется начальник пожарной части из Викуловского района Сергей Семин. Об этом URA.RU в ходе пресс-конференции рассказал начальник главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян. Ранее о беспределе со стороны руководителя части рассказал один из его подчиненных.
«Большинство фактов, озвученных в видеоролике, не подтвердились. Однако частично нашли подтверждение факты некрасивого поведения начальника части. Сергей Семин написал рапорт на увольнение, через месяц он освободит должность», — рассказал URA.RU начальник областного управления МЧС Артур Хачатрян.
Поводом для проверки послужило видео, которое выложил на Youtube водитель 131 пожарно-спасательной части, житель села Викулово Эдуард Тетеркин. Как писало URA.RU, на нем он рассказал о произволе со стороны начальства. По словам мужчины, руководитель части злоупотребляет алкоголем, и в нетрезвом состоянии заставляет работников выполнять его личные приказы.
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