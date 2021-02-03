03 февраля 2021
02 февраля 2021

Скандал в тюменском МЧС закончился увольнением начальства

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник пожарной части из Викуловского района написал заявление на увольнение после выхода скандального видеоролика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области без работы останется начальник пожарной части из Викуловского района Сергей Семин. Об этом URA.RU в ходе пресс-конференции рассказал начальник главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян. Ранее о беспределе со стороны руководителя части рассказал один из его подчиненных.

«Большинство фактов, озвученных в видеоролике, не подтвердились. Однако частично нашли подтверждение факты некрасивого поведения начальника части. Сергей Семин написал рапорт на увольнение, через месяц он освободит должность», — рассказал URA.RU начальник областного управления МЧС Артур Хачатрян.

Поводом для проверки послужило видео, которое выложил на Youtube водитель 131 пожарно-спасательной части, житель села Викулово Эдуард Тетеркин. Как писало URA.RU, на нем он рассказал о произволе со стороны начальства. По словам мужчины, руководитель части злоупотребляет алкоголем, и в нетрезвом состоянии заставляет работников выполнять его личные приказы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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