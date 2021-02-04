Стрелков: когда Украина начнет последнюю атаку на Донбасс

Самопровозглашенные республики Донбасса не смогут долго продержаться при наступлении украинских войск, уверен Игорь Стрелков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Украина начнет полномасштабное наступление на Донбасс, когда в Киеве будут уверены, что Россия не станет вмешиваться в конфликт. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«[Украина нападет на Донбасс] как только они будут уверены, что РФ не вмешается. Это первый вариант. Или если они будут уверены, что администрация США их поддержит», — заявил Стрелков. Он не стал давать прогноз, когда Украина начнет вести активные боевые действия на Донбассе, сказав, что это может произойти когда угодно. Однако, если это случится, то самопровозглашенные республики не смогут долго противостоять, так как их техническое оснащение оставляет желать лучшего, сказал экс-министр обороны ДНР.

Кроме того, Стрелков не смог предположить, как Москва отреагирует на украинское наступление, когда оно начнется. Однако после того, как Украина захватит Донбасс, Киев начнет давить на Крым, уверен собеседник агентства. «Дальше начнутся провокации по Крыму. Украина будет сосредотачивать свою войсковую группировку напротив перешейков, проводить вооруженные провокации намного более масштабно. Ну, а здесь, в РФ, начнется новый виток политического кризиса», — считает Стрелков.

С помощью развязывания столкновения на Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский хочет преодолеть собственный политический кризис, считает первый премьер-министр ДНР Александр Бородай. «Обострение, скорее всего, будет. Но когда точно, пока неизвестно. Просто есть определенные политические шаги, которые Зеленский совершает. Есть кризис, в котором Зеленский и его администрация находятся. Выход из этого кризиса, как им может показаться — маленькая победоносная война на Донбассе», — высказался Бородай в беседе с URA.RU.

Ранее Владимир Зеленский поручил провести проверку готовности войск к выполнению задач в зоне силовой операции в Донбассе, напоминает RT. По итогам проверки Зеленскому представят соответствующий доклад, а также предложения по наращиванию возможностей украинской армии и решению существующих проблем в оборонной сфере, передает агентство Nation News.