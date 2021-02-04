Строители Урала просят вице-премьера РФ открыть мигрантам границы

Правительство просят помочь в организации «зеленого» коридора» для мигрантов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Уральское объединение строителей попросило председателя правительства России Марата Хуснуллина (куратор строительства в РФ) разрешить въезд рабочим из стран СНГ для работы на строительных площадках. Письмо было отправлено 3 февраля, сообщили в пресс-службе организации.

«По нашей статистике, имеем 40-50% дефицита рабочих кадров. Если пройтись по городу и посмотреть строящиеся объекты, разрыв между монолитчиком и каменщиком раньше составлял два этажа, сейчас 5-7 этажей. Сегодня наиболее востребованы каменщики, отделочники, арматурщики, бетонщики. На эти специальности приходится 85% всех заявок», — уточнил гендиректор Уральского объединения строителей Сергей Ренжин.

В организации уточнили, что вместе с Национальным объединением строителей и паспортно-визовым сервисом при МВД России разрабатывается единая процедура организованного поиска, подготовки, тестирования рабочих из Узбекистана. Правительство просят помочь в организации «зеленого» коридора» для мигрантов, с соблюдением всех норм Роспотребнадзора и требований к квалификации рабочих.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин заявил, что цены на жилье в России будут расти из-за подорожания труда наемных рабочих. Он подчеркнул, что значительная часть средств на стройке уходит на зарплату рабочим., а бизнесу приходится устанавливать невысокую зарплату, на которую соглашались только мигранты.