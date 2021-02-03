Счетная палата проверит свердловское правительство

Проверки внесены в график Счетной палаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Счетная палата России в 2021 году проведет сразу две проверки в Свердловской области. Об этом сообщается в опубликованном графике контрольных мероприятий органа внешнего государственного аудита на 2021 год. Аудиторы проверят эффективность использования субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, а также мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Совместное контрольное мероприятие «Оценка эффективности механизма предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета и их влияния на социально-экономическое развитие регионов (на примере субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности)», — обозначено название мероприятие в плане Счетной палаты. Оно пройдет совместно с региональной счетной палатой и правительством Свердловской области.

Также планируется провести аудит мер государственной поддержки во время эпидемии коронавируса малого и среднего предпринимательства. Как уточнила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, проверка намечена на первое полугодие 2021 года, результаты будут известны в июле. «Контрольные мероприятия „Проверка использования субсидий на капвложения“ (дороги, школы, ЖКХ) срок — август—октябрь», — уточнила она.

Ранее URA.RU сообщало, что Счетная палата России в 2021 году проведет проверку на «Уралвагонзаводе». Даты проверок пока неизвестны.