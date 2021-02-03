Застройщик, который сносит ПРОМЭКТ, меняет свои планы на проект

«Маяку» необходимо будет уменьшить высотность будущих новостроек до 57 метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Конфликт вокруг сноса здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

Корпорация «Маяк», которая сносит здание ПРОМЭКТа в Екатеринбурге ради строительства жилых домов, изменит проект из-за рекомендаций Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Застройщику придется понизить высотность зданий с 60 до 57 метров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе корпорации.

«Мы сейчас пересматриваем проект застройки в соответствии с рекомендациями РТРС. Градостроительная отрасль очень зарегламентирована и порой сложно единовременно учесть все параметры объекта застройки, поскольку каждый из них по-своему уникален. РТРС рекомендует нам высоту застройки не выше 57 метров, и мы учтем эту рекомендацию в новом, по сути, проекте», — уточнили в пресс-службе.

Конфликт вокруг сноса конструктивистского здания бывшего ПРОМЭКТа длится с конца 2020 года. Общественники требуют остановить работы и признать постройку объектом культурного наследия. Мэрия Екатеринбурга просила «Маяк» отложить демонтаж, пока эксперты оценивают значимость здания. 10 января, во время демонтажа стен здания на пешеходную часть улицы рухнула одна из стен (обошлось без пострадавших). После этого свердловские судебные приставы по решению суда приостановили снос ПРОМЭКТа до устранения найденных нарушений. Глава регионального минстроя Михаил Волков отмечал, что при строительстве жилых домов «Маяку» необходимо будет уменьшить высотность будущих новостроек до 60 метров.