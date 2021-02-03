Оппозиция ЯНАО провела ротацию руководства на местах

С назначением Вадима Кискула (слева) поздравил депутат заксобрания ЯНАО Александр Голубенко (справа) Фото: сайт ЛДПР

Координатором отделения ЛДПР в Новом Уренгое (ЯНАО) стал Вадим Кискул. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба партии на официальном сайте.

«При проведении партийного собрания в Новоуренгойском штабе ЛДПР, в ходе открытого голосования, большинством голосов „за“, координатором Новоуренгойского местного отделения избран Кискул Вадим Михайлович», — сообщили партийцы. Нового координатора, который ранее исполнял обязанности руководителя отделения, соратники характеризуют как надежного и активного члена ЛДПР.

Вместе с отчетом о своей деятельности, новый координатор представил план дальнейшей работы городского отделения. Политика поздравил с назначением присутствовавший на собрании депутат окружного парламента Александр Голубенко.

Между тем, неделей ранее ямальские справедливороссы также провели назначение координатора по Приуральскому району. Пост занял Эдуард Аюпов, работающий председателем правления ТСЖ «Возрождение».

Собрание прошло в Аксарке 29 января, на нем присутствовал глава реготделения СР депутат заксобрания Максим Лазарев. Партийный лидер выступил перед собравшимися с докладом о грядущих изменениях, связанных с объединением партий.

Ранее стало известно о готовящемся объединении партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России». Несмотря на то, что идея объединения принадлежит главе «За правду» Захару Прилепину, руководить новой политической организацией будет лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.