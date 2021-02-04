В Кремле заявили, что в России нет репрессий

Дмитрий Песков объяснил действия полиции во время незаконных митингов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В России нет репрессий в отношении граждан. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношение нарушителей закона, участников незаконных акций», — сказал Песков. Он отметил, что на несанкционированные митинги приходили люди и по своей воле, и став жертвой подстрекателей. Представитель Кремля объяснил жесткие задержания нападениями на силовиков. Пресс-секретарь главы государства рассказал, что Кремль обладает данными о применении силы на акциях протеста из различных медиа и записей правоохранителей.

В России прошли незаконные акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Его задержали после возвращения из Германии за многократные нарушения испытательного срока. Симановский районный суд Москвы заменил ему условный срок реальным. В колонии он проведет 2 года 8 месяцев с учетом года под домашним арестов, передает телеканал 360.