В Кремле заявили, что в России нет репрессий

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков объяснил действия полиции во время незаконных митингов Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

В России нет репрессий в отношении граждан. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношение нарушителей закона, участников незаконных акций», — сказал Песков. Он отметил, что на несанкционированные митинги приходили люди и по своей воле, и став жертвой подстрекателей. Представитель Кремля объяснил жесткие задержания нападениями на силовиков. Пресс-секретарь главы государства рассказал, что Кремль обладает данными о применении силы на акциях протеста из различных медиа и записей правоохранителей.

В России прошли незаконные акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Его задержали после возвращения из Германии за многократные нарушения испытательного срока. Симановский районный суд Москвы заменил ему условный срок реальным. В колонии он проведет 2 года 8 месяцев с учетом года под домашним арестов, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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