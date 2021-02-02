В Москве на несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального задержали десятки человек. Силовики действовали крайне жестко. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Полиция разгоняла толпу дубинками, действовала крайне жестко. Огромные очереди в автозак», — сообщил журналист с места событий.
Часть протестующих дошла до Кузнецкого моста, однако там задержания продолжились. Бойцы ОМОНа искали протестующих даже во дворах. Правозащитники сообщили, что на акции протеста задержаны журналисты: сотрудницы The Bell Анастасия Стогней и Валерия Позычанюк, а также корреспондент «Важных историй» Екатерина Аренина. По данным «ОВД-Инфо», всего в России в день суда над Навальным задержаны 918 человека, 753 — в Москве и 150 — в Санкт-Петербурге.
Ранее Симоновский районный суд Москвы признал Алексея Навального виновным в нарушении условий испытательного срока. Блогера приговорили к 3,5 годам лишения свободы. С учетом года, проведенного под домашним арестом, Навальный отсидит в колонии 2 года и 8 месяцев. Уголовное дело («дело Ив Роше»), по которому проходит Навальный, было возбуждено в отношении блогера и его брата Олега в 2014 году. После изменения приговора соратники Алексея Навального объявили о несанкционированной акции.
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