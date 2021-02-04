В Кремле поддержали идею защиты журналистов на митингах оппозиции

Дмитрий Песков назвал идею СПЧ «нормальной практикой» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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В Кремле поддержали идею Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), который планирует обсудить с полпредами, губернаторами и представителями силовых структур соблюдение прав журналистов, работающих на несанкционированных митингах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла ответил URA.RU, что «это нормальная практика».

«Правозащитники выполняют свои функции. Есть моменты, вызывающие озабоченность. Совершенно нормально вести диалог с властью, — сказал Песков. — Действительно имели место несанкционированные акции, и есть о чем поговорить в плане усовершенствования путей диалога во время подобных происшествий».

3 февраля Совет по правам человека при президенте РФ провел заседание, посвященное действиям силовых структур во время несанкционированных акций. Правозащитники решили провести выездные заседания в федеральных округах, чтобы обсудить с полпредами, губернаторами и силовиками действия полицейских и сотрудников Росгвардии в отношение журналистов.