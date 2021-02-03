03 февраля 2021

Совет при Путине осудил действия силовиков на митингах. «Это преступление»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ночное шествие сторонников Алексея Навального в центре города. Москва, задержание активистов, митинг, полиция, росгвардия, несанкционированная акция, навальнинг, винтилово, омон, хапун
Совет по правам человека при президенте РФ готовит заявление по поводу жестких задержаний на несанкционированных акциях протеста Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Совет по правам человека при президенте РФ Владимире Путине готовит заявление с оценкой действий силовиков на несанкционированных акциях в поддержку блогера Алексея Навального 23, 31 января и 2 февраля. Об этом сообщил руководитель комитета против пыток СПЧ РФ Игорь Каляпин.

«Было очень много сообщений о неоправданной жестокости со стороны полиции <…> Это все делалось незаконно. Это преступление <…> Совет принял решение, что нужно срочно выпустить заявление по этим событиям», — заявил он в эфире радио «Эхо Москвы». Жалоб на действия силовиков во время несанкционированных акций, по словам Каляпина, сотни. Доклад СПЧ планируется обсудить с руководством МВД РФ и Росгвардии.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил жесткость реакции силовиков во время задержаний на несанкционированных акциях. Она была вызвана потенциальными угрозами со стороны протестующих.

Ранее Симоновский районный суд Москвы признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока и отменил условное наказание. Блогера приговорили к 3,5 года лишения свободы. Уголовное «дело Ив Роше», по которому проходил Навальный, было возбуждено в отношении блогера и его брата Олега в 2014 году. Тогда Алексея приговорили к 3,5 года лишения свободы условно и испытательному сроку в пять лет. Осенью 2020 года Федеральная служба исполнения наказаний обвинила блогера в неоднократном нарушении требований отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Навального задержали в аэропорту Шереметьево после прибытия из Германии. После ареста Навального в России трижды проходили незаконные митинги в поддержку блогера. Во время акций полиция задержала несколько тысяч участников.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...