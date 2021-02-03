Совет по правам человека при президенте РФ Владимире Путине готовит заявление с оценкой действий силовиков на несанкционированных акциях в поддержку блогера Алексея Навального 23, 31 января и 2 февраля. Об этом сообщил руководитель комитета против пыток СПЧ РФ Игорь Каляпин.
«Было очень много сообщений о неоправданной жестокости со стороны полиции <…> Это все делалось незаконно. Это преступление <…> Совет принял решение, что нужно срочно выпустить заявление по этим событиям», — заявил он в эфире радио «Эхо Москвы». Жалоб на действия силовиков во время несанкционированных акций, по словам Каляпина, сотни. Доклад СПЧ планируется обсудить с руководством МВД РФ и Росгвардии.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил жесткость реакции силовиков во время задержаний на несанкционированных акциях. Она была вызвана потенциальными угрозами со стороны протестующих.
Ранее Симоновский районный суд Москвы признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока и отменил условное наказание. Блогера приговорили к 3,5 года лишения свободы. Уголовное «дело Ив Роше», по которому проходил Навальный, было возбуждено в отношении блогера и его брата Олега в 2014 году. Тогда Алексея приговорили к 3,5 года лишения свободы условно и испытательному сроку в пять лет. Осенью 2020 года Федеральная служба исполнения наказаний обвинила блогера в неоднократном нарушении требований отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Навального задержали в аэропорту Шереметьево после прибытия из Германии. После ареста Навального в России трижды проходили незаконные митинги в поддержку блогера. Во время акций полиция задержала несколько тысяч участников.
Подписывайтесь на URA.RU в