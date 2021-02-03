Однопартийцы требуют отставки главного коммуниста ХМАО

Однопартийцы требуют исключить главу КПРФ в ХМАО за нарушение партийного устава Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший второй секретарь КПРФ в Урае Павел Вербицкий требует отставки главы окружного комитета партии Алексея Савинцева. Исключенный из партии Вербицкий пытается через городской суд Урая признать решение окружной партии незаконным. И с решением суда обратиться в ЦКРК Москвы, с требованием исключить Савинцева из партии.

«Савинцева нужно наказать за его беззаконие. Он безосновательно исключил из партии меня и моего товарища, при этом грубо нарушив устав КПРФ. Таким людям не место в партии и я буду добиваться его отставки. А если и остальные члены партии принимают неправомерное антипартийное решение, то пусть все и отвечают по уставу партии КПРФ [исключение из партии]», — заявил бывший член партии.

Вербицкий добавил, что о нарушении своих прав сообщил также в Министерство юстиции РФ и руководство КПРФ ХМАО. Главе регионального отделения КПРФ Алексею Савинцеву был отправлен письменный запрос с просьбой прокомментировать происходящие в партии процессы. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что коммунисты из ХМАО пожаловались Зюганову на своего лидера. Члены КПРФ обвинили главу окружного комитета партии Алексея Савинцева в пособничестве при воровстве партийных денег. За это, по мнению коммунистов, они были исключены из партии.