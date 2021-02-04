На выходных в ХМАО ожидается аномальное тепло

В ХМАО ожидается снег с дождем Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На выходных в ХМАО ожидается аномальное потепление до +1 и снег с дождем. Порывы ветра до 19 м/с. Соответствующий прогноз озвучили сервисы Gismeteo и «Яндекс.Погода».

«К концу недели ожидается потепление, в некоторых регионах до +1 градуса. Однако уже со следующей недели температура начнет опускаться до -30 градусов. Давление умеренное, ветра переменных направлений с порывами до 19 м/с. В течение недели пасмурно, переменный снег, местами дождь», — прогнозируют синоптики.

Температура в Ханты-Мансийске днем будет колебаться от +1 до -10 градусов, с похолоданием до -29 градусов на следующей неделе. Ожидается пасмурная погода и переменный снег с порывами ветра до 19м/с. В Сургуте к воскресенью температура поднимется до +1 градуса с последующим похолоданием до -30 градусов. На протяжении семи дней будет облачно с ветром до 15м/с, в воскресенье возможен снег с дождем. В Нижневартовске днем от -6 до 0 градусов, облачно, переменный снег и порывы ветра до 17м/с. С понедельника температура также начнет опускаться до -30.

Ранее URA.RU писало, что синоптики сообщили о раннем наступлении весны в России. Специалисты считают, что весна может установиться уже к концу марта.