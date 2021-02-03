В Тюмени каждый десятый звонок в поликлинику состоит из мата

В Тюмени сотрудников колл-центра областной больницы №19 оскорбляют порядка 30 раз в сутки. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Пока операторы вынуждены выслушивать брань, на линии приходится ждать тем, кто действительно нуждается в помощи.
«В call-центр службы неотложной помощи нередко звонят, чтобы просто нахамить. Люди не представляются, не высказывают каких-либо просьб. С первых секунд такие звонки — непрекращающийся поток брани. Такие „спам-вызовы“ составляют 10-15% процентов от общего количества звонков в сутки», — сообщает пресс-служба областной больницы №19.
По данным учреждения в пандемию операторы принимали от 500 до 600 звонков. Сейчас из количество снизилось до 200. Таким образом, выслушивать оскорбления приходится порядка 20-30 раз в сутки. Такие звонки увеличивают время ожидания ответа оператора для людей, действительно нуждающихся в помощи.
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