Путин утвердил штрафы за пропаганду «веселящего газа»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал закон о штрафах за рекламу «веселящего газа» в интернете Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России введут штрафы за пропаганду в сети употребления «веселящего газа». Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.

«Штраф для граждан составит от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для ИП — от 10 до 20 тысяч, для юрлиц — от 50 до 150 тысяч», — пишет РИА «Новости». При этом ИП и юрлица помимо штрафа могут быть наказаны приостановкой их деятельности на срок до 30 суток.

В декабре 2020 года Путин также подписал документ о борьбе со свободной продажей «веселящего газа». Закон предусматривает запрет на потребление этого вещества в немедицинских целях, напоминает «Национальная служба новостей». До этого закон о наказании за пропаганду употребления такого газа поддержали в Совете Федерации, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...