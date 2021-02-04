Путин утвердил штрафы за пропаганду «веселящего газа»

Владимир Путин подписал закон о штрафах за рекламу «веселящего газа» в интернете Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России введут штрафы за пропаганду в сети употребления «веселящего газа». Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.

«Штраф для граждан составит от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для ИП — от 10 до 20 тысяч, для юрлиц — от 50 до 150 тысяч», — пишет РИА «Новости». При этом ИП и юрлица помимо штрафа могут быть наказаны приостановкой их деятельности на срок до 30 суток.

В декабре 2020 года Путин также подписал документ о борьбе со свободной продажей «веселящего газа». Закон предусматривает запрет на потребление этого вещества в немедицинских целях, напоминает «Национальная служба новостей». До этого закон о наказании за пропаганду употребления такого газа поддержали в Совете Федерации, передает RT.