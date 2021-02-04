В соцсетях ужаснулись бензину за 100 рублей и очередям на АЗС. «Его закупают в США?»

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Жители Хабаровска столкнулись с дефицитом бензина в городе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пользователи социальных сетей удивились новостям о дефиците бензина в Хабаровске и об очередях на городских заправках. Соответствующие реакции они выложили в своих twitter-аккаунтах.

Жители Хабаровска столкнулись с дефицитом бензина и дизельного топлива в городе, передает агентство DVHAB.RU. Из-за этого на городских АЗС образовались длинные очереди, и предприимчивые хабаровчане стали продавать места в очередях. Другие жители города стали перепродавать бензин за 100 рублей — в два раза дороже рыночной стоимости. Пользователи социальных сетей эмоционально отреагировали на происходящее.

Некоторые в шутку связали рост цен на бензин с действиями властей США.

Фото: Twitter

Другие посчитали, что такая цена на бензин возможна, только если Россия начнет импортировать нефть.

Фото: Twitter

Некоторые пользователи нашли плюсы в сложившемся кризисе. Они уверены, что хабаровчане начнут чаще гулять.

Фото: Twitter

Пользователи опасаются, что цены на бензин не восстановятся после окончания дефицита.

Фото: Twitter

Однако некоторые напомнили, что бензин за 100 рублей продают перекупы, а не АЗС.

Фото: Twitter

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский предложил способ стабилизации цен на нефть в России. Он предложил нефтяным компаниям нарастить выпуск и запасы бензина.

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