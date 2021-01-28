28 января 2021

Власти РФ и нефтяники придумали, как сдержать рост цен на бензин

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Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, бензин, заправка, бензозаправка, аи-95, азс, бензоколонка, аи-92, заправочный пистолет, дизельное топливо, дт
Государство и нефтяники договорились о стабилизации цен на бензин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Нефтяные компании РФ нарастят выпуск и запасы бензина. Такая мера позволит стабилизировать розничные цены на топливо. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский после заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

«ФАС совместно с Минэнерго и представителями компаний согласовали ряд мер, направленных на исключение возможности изменения топливных цен выше уровня инфляции. Среди этих мер — увеличение производства, повышение запасов топлива на НПЗ и активная продажа продукции на бирже», — передает «Федеральное агентство новостей». Шасколький подчеркнул, что в РФ отсутствуют предпосылки для роста розничной стоимости бензина, так как позиция нефтяников по этому вопросу достаточно корректная.

Ранее Росстат опубликовал отчет о росте цен на бензин в январе. Топливо подорожало примерно на 30 копеек за литр с конца декабря. При этом стоимость бензина АИ-92 на бирже достигла максимума за последний год и приближается к историческому рекорду. 21 января цены выросли до 53,4 тысячи рублей за тонну. Минэнерго пообещало россиянам равномерный рост цен на бензин в 2021 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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