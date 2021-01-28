Власти РФ и нефтяники придумали, как сдержать рост цен на бензин

Нефтяные компании РФ нарастят выпуск и запасы бензина. Такая мера позволит стабилизировать розничные цены на топливо. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский после заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.
«ФАС совместно с Минэнерго и представителями компаний согласовали ряд мер, направленных на исключение возможности изменения топливных цен выше уровня инфляции. Среди этих мер — увеличение производства, повышение запасов топлива на НПЗ и активная продажа продукции на бирже», — передает «
Ранее Росстат опубликовал отчет о росте цен на бензин в январе. Топливо подорожало примерно на 30 копеек за литр с конца декабря. При этом стоимость бензина АИ-92 на бирже достигла максимума за последний год и приближается к историческому рекорду. 21 января цены выросли до 53,4 тысячи рублей за тонну. Минэнерго пообещало россиянам равномерный рост цен на бензин в 2021 году.
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