Врачи не могут понять, чем заболела в Африке двухлетняя пермячка

Московские врачи не подтвердили заражение «сонной болезнью» у двухлетней девочки из Перми, вернувшейся с матерью из Занзибара. Ей поставили диагноз «неуточненная паразитарная болезнь».
«У ребенка паразитарная болезнь неуточненная. Диагноз трипаносомоза не установлен», — сказали РИА «Новости» в пресс-службе пермского минздрава. Там отметили, что ребенок проходит все необходимые обследования.
Африканский трипаносомоз называют «сонной болезнью», так как после заражения человека клонит в сон. Переносчиком инфекции является муха цеце. Заболевание может привести к смертельному исходу.
О возможной «сонной болезни» у жительницы Перми и ее дочери по возвращении из Занзибара URA.RU сообщало в конце января. Тогда пермские медики не знали, как лечить пациентов, а сама женщина боялась оставаться в краевой больнице. Позднее брат женщины сообщал, что у девочки якобы подтвердилась «сонная болезнь».
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