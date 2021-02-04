Врачи не могут понять, чем заболела в Африке двухлетняя пермячка

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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , медики, медицина, врач, медсестры, лаборатория
Московские врачи поставили ребенку диагноз «неуточненная паразитарная болезнь» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московские врачи не подтвердили заражение «сонной болезнью» у двухлетней девочки из Перми, вернувшейся с матерью из Занзибара. Ей поставили диагноз «неуточненная паразитарная болезнь».

«У ребенка паразитарная болезнь неуточненная. Диагноз трипаносомоза не установлен», — сказали РИА «Новости» в пресс-службе пермского минздрава. Там отметили, что ребенок проходит все необходимые обследования.

Африканский трипаносомоз называют «сонной болезнью», так как после заражения человека клонит в сон. Переносчиком инфекции является муха цеце. Заболевание может привести к смертельному исходу.

О возможной «сонной болезни» у жительницы Перми и ее дочери по возвращении из Занзибара URA.RU сообщало в конце января. Тогда пермские медики не знали, как лечить пациентов, а сама женщина боялась оставаться в краевой больнице. Позднее брат женщины сообщал, что у девочки якобы подтвердилась «сонная болезнь».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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