У маленькой пермячки подтвердили сонную болезнь после Занзибара

Московские врачи подтвердили у двухлетней дочери Натальи Пашиной из Перми диагноз африканский трипаносомоз, переносчиками которого являются мухи цеце. Об этом сообщил брат Натальи. Девочка заболела во время поездки на Занзибар.
«Африканский трипаносомоз подтвердился», — рассказал Евгений Пашин. Он отметил, что в пермском Роспотребнадзоре ошиблись, когда аннулировали результаты частных лабораторий. «У меня просто нет слов», — приводит его слова «Комсомольская правда».
Наталья Пашина и ее двухлетняя дочь после отдыха на Занзибаре заразились африканским трипаносомозом. В детской больнице № 13 в микрорайоне Кислотные дачи рассказали, что не знают, как их лечить, и отправили всю семью домой. Консилиум врачей из Перми также отправлял запрос на Занзибар, но там заражение от мухи цеце опровергли. Несколько частных лабораторий подтвердили диагноз трипаносомоз, и Пашина написала отказ от госпитализации, чтобы лечить себя и ребенка в Москве.
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