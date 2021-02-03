У маленькой пермячки подтвердили сонную болезнь после Занзибара

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Диагноз африканский трипаносомоз, который аннулировал пермский Роспотребнадзор, подтвердили в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московские врачи подтвердили у двухлетней дочери Натальи Пашиной из Перми диагноз африканский трипаносомоз, переносчиками которого являются мухи цеце. Об этом сообщил брат Натальи. Девочка заболела во время поездки на Занзибар.

«Африканский трипаносомоз подтвердился», — рассказал Евгений Пашин. Он отметил, что в пермском Роспотребнадзоре ошиблись, когда аннулировали результаты частных лабораторий. «У меня просто нет слов», — приводит его слова «Комсомольская правда».

Наталья Пашина и ее двухлетняя дочь после отдыха на Занзибаре заразились африканским трипаносомозом. В детской больнице № 13 в микрорайоне Кислотные дачи рассказали, что не знают, как их лечить, и отправили всю семью домой. Консилиум врачей из Перми также отправлял запрос на Занзибар, но там заражение от мухи цеце опровергли. Несколько частных лабораторий подтвердили диагноз трипаносомоз, и Пашина написала отказ от госпитализации, чтобы лечить себя и ребенка в Москве.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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