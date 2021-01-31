Женщина с ребенком сбежала от пермских медиков

После возвращения с Занзибара у пермячки и ее дочери начала развиваться сонная болезнь Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермячка Наталья Пашина с двухлетней дочерью Евой, которых предположительно покусала муха цеце на Занзибаре, не хочет продолжать лечение в Пермском крае. Об этом она рассказала URA.RU, пояснив, что местные медики ставят противоречивые диагнозы и она опасается за свою жизнь и жизнь ребенка.

«Я жду, когда мне отдадут все стеклышки [с каплями крови], которые я им [врачам] предоставляла. Хочу все забрать, написать отказ и самостоятельно ехать в Москву. Потому что я устала, сегодня 1 февраля, а началось все это 1 января. У меня сил нет с ними [врачами] бороться», — рассказала URA.RU Пашина. Она сообщила, что ей несколько лабораторий подтвердили диагноз (документы есть в распоряжении URA.RU) — обнаружили трипаносом, которых переносят мухи цеце. Также 30 января в пермском минздраве подтверждали URA.RU, что ребенка укусила муха цеце, а ребенок находился в палате интенсивной терапии.

Сейчас же, утверждает Пашина, ей говорят обратное и не хотят переводить на лечение в столичные клиники (Москвы или Санкт-Петербурга). В пресс-службе минздрава сообщили URA.RU, что Пашина уже написала отказ от госпитализации. «Сегодня [1 февраля] был консилиум, на котором утвердили тот факт, что диагноз не подтвержден. Госпитализация ребенка в Санкт-Петербург не требуется», — сказали URA.RU там.

URA.RU рассказывало, что Пашина с дочерью в конце ноября вернулись с Занзибара. 1 января у ребенка поднялась температура до 40 градусов, 16 января ребенка госпитализировали, а 26 выписали. В этот же день у ребенка вновь поднялась температура, частная лаборатория обнаружила в крови трипаносом, а у ребенка начала развиваться сонная болезнь — период бодрствования сократился до 3-4 часов. В крови женщины тоже обнаружили трипаносом и у нее также начинают проявляться признаки болезни.

Фото: Наталья Пашина

Фото: Наталья Пашина