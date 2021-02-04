Вирусологи: когда россияне получат коллективный иммунитет к COVID

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, ампула, спутник, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, гам ковид вак
Алексей Аграновский призвал увеличивать темпы вакцинации от коронавируса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться к июлю 2021 года. Об этом в беседе с URA.RU рассказал специалист по вирусологии, глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им Ивановского» профессор Александр Бутенко.

«При эффективной вакцинации коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться через полгода», — рассказа Бутенко. Он уточнил, что 60% населения страны должны иметь антитела, чтобы можно было судить о коллективном иммунитете.

Бутенко подчеркнул, что за время пандемии многие россияне обрели иммунитет к коронавирусу, переболев им в бессимптомной форме. Вирусолог уверен, что такие зараженные будут способствовать формированию коллективного иммунитета.

Профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в разговоре с URA.RU отметил, что коллективный иммунитет к коронавирусу появится быстрее, если увеличить темпы вакцинации. «С каждой новой вакцинированной персоной увеличивается защита от коронавируса. Надо стремиться к коллективному иммунитету, но правильный ход — начать с себя», — рассказал вирусолог.

Аграновский призвал россиян проходить вакцинацию. Он подчеркнул, что в РФ нет недостатка препарата «Спутник V», поэтому ничто не препятствует прививанию населения.

Ранее врачи назвали категории населения, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса. Среди них находятся люди с острыми респираторными заболеваниями.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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