Захарова пообещала США «серьезный разговор» после протестов в РФ

Россию и США ждет «серьезный разговор» после реакции Запада на протесты в РФ. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Немало заявлений было сделано по нашей внутренней повестке, речь идет о главах государств и министрах иностранных дел стран НАТО, Евросоюза, на тему общественно-политической ситуации в нашей стране», — цитирует Захарову РИА «Новости». По ее словам, США «дирижировали всем этим хором».
Заявления со стороны западных политиков являются скоординированной кампанией по сдерживанию РФ, заверила Захарова. По ее словам, российская сторона будет держать вопрос на карандаше.
Ранее в России проходили несогласованные акции протеста из-за ситуации вокруг Алексея Навального. В ходе митингов американские дипломаты заявили, что следят за происходящим и поддерживают право людей на высказывание своего мнения. В МИД России заявили о вмешательстве во внутренние дела страны, передает «Национальная служба новостей». Также американские дипломаты были вызваны в МИД.
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