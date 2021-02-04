Решетников раскрыл новые правила экспорта важного продукта РФ

Российская пшеница со 2 июня будет экспортироваться с пошлиной, если цена зерна за тонну превысит 200 долларов. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«При мировой цене до 200 долларов за тонну пошлина взиматься не будет», — цитирует ТАСС Решетникова. Он добавил, что при цене от 200 долларов за тонну будет взиматься пошлина. Она составит 70% от остатка цены, выходящего за пределы двухсот долларов. Она будет введена со 2 июня.
Решетников добавил, что соответствующая пошлина будет установлена также для ячменя и кукурузы с ценой выше 185 долларов за тонну. Специалисты Минэкономразвития уже анализируют цены для расчета пошлины.
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что повышение экспортных пошлин зерна не скажется на цене для потребителя, передает RT. Однако руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев уверен, что зерно в 2021 году будет дорожать.
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